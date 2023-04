Die Luxemburger Handball-Nationalmannschaft verliert gegen Nordmazedonien auch das fünfte Spiel der EM-Qualifikation.

Handball

FLH-Auswahl bleibt weiterhin ohne Punktgewinn

André KLEIN Die Luxemburger Handball-Nationalmannschaft verliert gegen Nordmazedonien auch das fünfte Spiel der EM-Qualifikation.

In der Qualifikation (Dritte Stufe) zur Handball-EM verliert Luxemburg am Mittwoch gegen Nordmazedonien auch das fünfte Spiel in Folge. Das Team um den neuen Interims-Nationaltrainer Maik Handschke führte sogar nach rund 20 Minuten mit 9:8 gegen die Gäste, musste aber mit einem Rückstand von 12:14 in die Pause gehen.

Junge Wilde mit Courage und Kämpferherz Das Nationalteam steht vor einem personellen Umbruch und will gegen Nordmazedonien mit frischem und unbekümmertem Handball überzeugen.

Im zweiten Durchgang ließen die Nordmazedonier sich den Sieg nicht mehr nehmen und gewannen am Ende mit 28:23. Im letzten Spiel der Qualifikation-Kampagne trifft die Mannschaft um Ben Weyer am Sonntag um 18 Uhr auswärts auf Tabellenführer Portugal.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.