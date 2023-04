Die Rennfahrer Esteban Ocon und Pierre Gasly fahren nicht nur miteinander, sondern auch gegeneinander. Bislang hat Alpine das Duell im Griff.

Sport 3 Min.

Formel 1

Die feindlichen Brüder sorgen für eine Menge Brisanz

Jean-Marie RESCH Die Rennfahrer Esteban Ocon und Pierre Gasly fahren nicht nur miteinander, sondern auch gegeneinander. Bislang hat Alpine das Duell im Griff.

Der eigene Teamkollege ist der härteste Gegner, weil er das gleiche Auto fährt. Hat er zudem noch die gleiche Nationalität, fast das gleiche Alter und die bis dahin gleiche Erfolgsbilanz, sind alle Zutaten zu einem brisanten Duell gegeben. Die nationale Presse wittert Schlagzeilen und die Werbeabteilung eine verstärkte Medienpräsenz. Nur dem Teamchef könnte der zu erwartende (und auch bereits eingetretene) Rummel um seine Alphatiere zu viel werden.

Genau in dieser außergewöhnlichen Situation befindet sich in diesem Jahr die französische Alpine-Mannschaft mit seinen französischen Fahrern Esteban Ocon und Pierre Gasly. Es ist eine Lage, in die sich das ehemalige Renault-Team Mitte vergangenen Jahres quasi selbst gebracht hat. Die Gehaltsforderungen des zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso entsprachen nicht den Vorstellungen von Alpine und der Spanier wechselte zu Aston Martin.

Alle Beteiligten haben ihre Lektion gelernt. Der Haussegen hängt deshalb nicht schief. Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer

Sehr zum Erstaunen der Rechtsabteilung entpuppte sich kurz danach der Vertrag des Australiers Oscar Piastri als nicht wasserdicht. Dem hoch gehandelten Talent gelang es, sich in Richtung McLaren zu verabschieden. In Person des 27-jährigen Gasly, der aus seinem Alpha-Tauri-Vertrag losgelöst wurde, fand man schließlich einen (geeigneten) Kandidaten für den freien Platz.

Auffällig sind die Parallelen der beiden Franzosen: Als vielversprechendes Talent wurde Ocon Mitglied des Mercedes-Förderprogramms. Der eigentlich versprochene Platz im Silberpfeil blieb ihm aber verweht. Ocon musste 2020 sogar zuschauen und durfte anschließend zu Renault wechseln. 2021 gelang dem 26-Jährigen auf dem Hungaroring sein erster und bislang einziger Grand-Prix-Sieg.

Pierre Gasly und Esteban Ocon (l.) sind sich ziemlich ähnlich. Foto: Getty Images

Gasly lernte sämtliche Facetten der Red-Bull-Nachwuchsförderung kennen. Von Toro Rosso schaffte er zwar den Sprung ins Red-Bull-Cockpit, an der Seite von Überflieger Max Verstappen verblasste er aber regelrecht und wurde nach nur einem halben Jahr wieder zurück zu Toro Rosso (heute Alpha Tauri) versetzt. Gasly nahm auf seine Art und Weise Revanche und ging 2020 in einem turbulenten Grand Prix von Italien in Monza als Überraschungssieger hervor.

Nicht wenige Experten zweifelten zu Saisonbeginn an der nötigen Eintracht zwischen den beiden einzigen französischen Piloten im Feld. Die Skeptiker mussten „nur“ bis zum dritten Rennen vor einem Monat in Australien warten. Beim äußerst turbulent verlaufenen Restart erwischte Gasly im allgemeinen Durcheinander ausgerechnet Teamkollege Ocon. Zwei ramponierte Autos und elf sichere WM-Punkte weggeworfen, lautete die ernüchternde Bilanz.

Die Wogen glätten

„Pierre kam auf die Piste zurück und hat mich nach außen gedrückt, wo kein Platz mehr war und wir sind kollidiert. Das hätte auch jemand anders sein können“, zeigte Ocon mit dem Finger auf seinen Partner, versuchte aber gleichzeitig auch, den Ball flach zu halten. Gasly entschuldigte sich umgehend und die Rennleitung stufte das Geschehen als normalen Rennunfall ein.

Auf dem Stadtkurs von Baku steht der Grand Prix von Aserbaidschan vor der Tür. Foto: AFP

Da sein Strafpunkte-Konto bereits gut gefüllt ist, hätte Gasly andernfalls eine Sperre gedroht. Immerhin hat es das Team geschafft, die angefallene schmutzige Wäsche selbst zu waschen und die Kollision innerhalb der eigenen vier Wände zu klären. „Wir haben den Zwischenfall logisch und vorsichtig aufgearbeitet, um zu sehen, was wir hätten besser machen können, um ihn zu vermeiden“, erklärte Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer im Vorfeld des Grand Prix von Aserbaidschan auf dem schnellen Stadtkurs von Baku, der am Sonntag um 13 Uhr (Luxemburger Zeit) beginnt.

Formel-1-Piloten zwischen Meinung, Mut und Maulkorb Berühmte Formel-1-Piloten erreichen ein großes Publikum – auch mit politischen Botschaften. Doch unbequeme Meinungen sind nicht überall erwünscht.

„Es war ein unglücklicher Unfall, für den es keinen klaren Schuldigen gibt. Beide hatten zunächst gedacht, es sei vielleicht ihre Schuld gewesen. Wenn das passiert, weißt du, dass sie es nicht haben kommen sehen. Alle Beteiligten haben ihre Lektion gelernt. Der Haussegen hängt deshalb nicht schief“, stellt sich Szafnauer schützend vor seine Fahrer, hebt aber gleichzeitig auch mahnend den Finger für die Zukunft. „Wir haben keine Punkte mitgenommen. Das schmerzt natürlich. Aber wäre der Unfall zwei oder drei Rennen vor Saisonende passiert, wenn du um WM-Plätze kämpfst, dann wären die Auswirkung größer gewesen“.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.