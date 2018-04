Die beiden Favoriten haben sich nicht überraschen lassen: Der FC Bayern und Real Madrid durften sich in den Viertelfinal-Hinspielen der Champions League über wichtige Auswärtssiege freuen.

Die Favoriten siegen auswärts

(sid/dpa) - Der FC Bayern hat seinen Spanienfluch mit Glück und Geschick besiegt und steht mit einem Bein im Halbfinale der Champions League. Die Münchner kämpften sich nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie in Spanien zu einem knappen 2:1 beim FC Sevilla und können damit zuversichtlich auf das Viertelfinal-Rückspiel am 11. April im eigenen Stadion blicken.

Sarabia (32.') gelang Sevillas Führungstreffer gegen zeitweise fahrige Bayern, bei denen Vidal (36.') schon im ersten Abschnitt verletzt raus musste. Für den Chilenen kam Rodriguez, der prompt den Ausgleich einleitete. Ribérys Hereingabe nach Pass des Kolumbianers lenkte Sevillas Navas ins eigene Tor (37.'). Thiago (68.') gelang per Kopf mit Unterstützung von Sevillas Escudero das 2:1. Jupp Heynckes feierte als erster Trainer seinen zwölften Sieg hintereinander in der Königsklasse.



Dem deutschen Rekordmeister, der in den letzten vier Königsklassen-Spielzeiten immer an spanischen Teams gescheitert war, fehlte lange die Dominanz. Die Heynckes-Elf ließ sich von der hitzigen Atmosphäre mehr als erwartet beeindrucken. Besonders Bernat, der auf der linken Seite für den angeschlagenen Alaba spielte, stand neben sich. Nicht nur beim ersten Gegentreffer war der Spanier indisponiert und wurde folgerichtig zur Pause durch Rafinha ersetzt.



„Wir sind ehrgeizig, wir sind ambitioniert, wir wollen mehr. Wir spielen auf Sieg“, hatte Heynckes gesagt. Doch diese Mentalität strahlten seine Spieler nur bedingt aus. Es fehlten nach einer ordentlichen Anfangsphase häufig die Ballsicherheit, Kreativität und das Tempo, um die hoch motivierten Andalusier zu beherrschen. Erst nach dem Wechsel wurden die Aktionen klarer und souveräner.



Javi Martinez und die Bayern stehen mit einem Bein im Halbfinale. Foto: dpa

Trotz der leidenschaftlichen Stimmung begann die Elf von Spanienkenner Heynckes ballsicher, war präsent im Zweikampf und auch gedanklich auf der Höhe. In der Folge ging die Linie aber verloren, weil etwa Ribéry teilweise überreagierte und die Aktionen zu hektisch wurden.



Sarabia (20.') vergab nach Hereingabe des linken Flügelspielers Correa die erste Großchance des Spiels kläglich. Heynckes gestikulierte auffällig oft in dieser Phase, schien unzufrieden. Doch es wurde nicht besser – im Gegenteil. Bernat schlief, und Sarabia bedankte sich.



Auch nach dem Wechsel blieben Fehler nicht aus. Martinez (48.') verhinderte mit einer mutigen Grätsche ein weiteres Gegentor. Die Bayern erkämpften sich dann aber doch Vorteile, auch weil Rafinha auf der linken Defensivseite sicherer stand als sein Vorgänger. Martinez (66.') wäre um ein Haar der zweite Bayern-Treffer geglückt, den wenig später Thiago besorgte.



Bärenstarker Cristiano Ronaldo



Juve-Schreck Cristiano Ronaldo hat Real Madrid mit einer Zaubervorstellung den Weg ins Halbfinale geebnet. Der fünfmalige Weltfußballer trug mit seinen Treffern 13 und 14 im laufenden Wettbewerb maßgeblich zum 3:0-Erfolg des Titelverteidigers bei Juventus Turin bei. In all seinen sechs Spielen gegen Juve hat Cristiano Ronaldo mindestens einmal getroffen. Diese Serie kann er am Mittwoch kommender Woche im Estadio Santiago Bernabeu fortsetzen.



Der Portugiese stellte bei der Neuauflage des Vorjahresfinales bereits in der dritten Minute einen Rekord in der Königsklasse auf, indem er im zehnten Spiel hintereinander traf. Die bisherige Bestmarke hielt er gemeinsam mit Ruud van Nistelrooy, der in der Saison 2002/03 für Manchester United neun Tore am Stück erzielt hatte. Mit einem traumhaften Fallrückzieher in der 64.' besiegelte der Ausnahmekönner die bittere Pleite für Juve, ehe Marcelo in der 73.' erhöhte. Turins Dybala war zuvor mit Gelb-Rot vom Platz geflogen (66.').