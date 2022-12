Die 71. Ausgabe der Vierschanzentournee beginnt am Mittwoch mit der Qualifikation in Oberstdorf.

Skispringen

Die faszinierende Jagd nach dem goldenen Adler

Die 71. Ausgabe der Vierschanzentournee beginnt am Mittwoch mit der Qualifikation in Oberstdorf.

(dpa/sid) - Zwei Länder, vier Orte, ein Gesamtsieger: Bei der Vierschanzentournee – alle Springen werden live von ARD/ZDF und Eurosport übertragen – geht es rund um den Jahreswechsel für die weltbesten Skispringer wieder um viel Prestige und einen der wichtigsten Titel in ihrer Sportart.

Der Topfavorit heißt in diesem Jahr Dawid Kubacki. Er kam in seiner Karriere erst spät in Fahrt, war beim ersten Weltcupsieg fast 29 Jahre alt. Doch mit Ruhe und Beharrlichkeit biss er sich im Schatten seines Teamkollegen Kamil Stoch durch. Und profitiert davon heute in höchstem Maße: Kubacki war in dieser Saison der bestimmende Springer der ersten Wochen, war teilweise meilenweit voraus und gewann viermal. In der Gesamt-Weltcupwertung führt der Tourneesieger von 2019/20 souverän.



Dawid Kubacki ist der Mann, den es zu schlagen gilt. Foto: AFP

Stefan Kraft möchte Kubacki herausfordern. Er gewann die Vierschanzentournee 2014/15. Seitdem wartet Österreich auf den nächsten Gesamtsieger. Das Zeug, wieder durchzumarschieren hat der dreimalige Einzel-Weltmeister – wenn der „Krafti“ die Tournee nicht wie zuletzt fünfmal in Folge in Garmisch-Partenkirchen wegwirft: 31., 49., 13., 28., Quali-Aus!

Vom reinen Vermögen her könnte Halvor Egner Granerud der Allerbeste sein. Nur: Keiner neigt so sehr zu kapitalen Böcken wie der Extremspringer aus Oslo. Das Zeug zum Tourneesieg hat Granerud zweifelsohne. Acht Wettkampfsprünge in Serie ohne Patzer zu absolvieren, wird ganz besonders für ihn der Schlüssel sein.

Kobayashi genau wie die deutschen Adler nicht favorisiert

Die Slowenen hoffen ihrerseits auf Anze Lanisek. Lange dauerte es, bis sich der Flieger aus Ljubljana national etablieren konnte. Lanisek ging in den internen Duellen durch eine harte Schule, es hat sich gelohnt – der Jugend-Olympiasieger von 2012 ist nun die klare Nummer eins im Team, sämtliche Saisonsiege (3) und Podestplatzierungen (7) gingen auf sein Konto. Nur im ersten von acht Springen des Winters stand Lanisek nicht auf dem Podest, er hat die Konstanz für den dritten slowenischen Tourneesieg nach Primoz Peterka (1996/97) und Peter Prevc (2015/16).

Die ersten Monate des Jahres 2022 waren für Marius Lindvik (N) ein Traum: Fünf Weltcupsiege, dazu olympisches Einzelgold von der Großschanze und Einzelgold bei der Flug-WM. In der neuen Saison will es aber noch nicht so recht laufen, der Hobby-DJ sucht nach alter Leichtigkeit. Sollte Lindvik, der bis auf Oberstdorf an allen Tourneestationen schon gewonnen hat, diese finden, mischt er vorne mit.

Karl Geiger versprüht Zuversicht. Angelika Warmuth/dpa

Der Triumphator des vergangenen Jahres, der Japaner Ryoyu Kobayashi, sucht in diesem Winter noch nach seiner Form. Der 26-Jährige zählt nicht zu den größten Siegkandidaten. Für die deutschen Flieger gilt ähnliches. In Karl Geiger, der in Titisee-Neustadt Dritter wurde, stand erst einmal in dieser Saison nach einem Einzelspringen ein Deutscher auf dem Podest. Im vergangenen Jahr reiste der Oberstdorfer als Gesamtweltcupführender zum Auftakt in seiner Heimat, diesmal ist er als bester Athlet aus dem Team von Trainer Stefan Horngacher Siebter.

Der österreichische Coach findet die Ausgangslage in diesem Jahr jedoch gar nicht schlecht. Sein Team sei konzentriert und im „Arbeitsmodus“. Ein deutscher Sieg wäre dennoch eine Überraschung.

Das lange Warten auf eine Vierschanzentournee der Frauen

Das Preisgeld wurde vor der vergangenen Tournee deutlich erhöht. Der Gewinner erhält 100.000 Schweizer Franken (rund 100.400 Euro). Hinzu kommen in den einzelnen Springen die üblichen Weltcup-Preisgelder des internationalen Skiverbandes, die abgestuft an die besten 30 Athleten jedes Wettkampfes ausgezahlt werden. Für den Sieg in der Qualifikation am Vortag des eigentlichen Wettkampfes gibt es 3.000 Franken (rund 3.010 Euro). Der Tournee-Champion erhält zudem als Trophäe den prestigeträchtigen goldenen Adler.

Spektakuläre Bilder sind beim Skispringen garantiert. Foto: AFP

Eine Frage wird derzeit im Skisprung-Zirkus kontrovers diskutiert: Wann bekommen die Frauen endlich ihre Vierschanzentournee? Eigentlich sollte sie in der kommenden Saison erstmals ausgetragen werden. Daraus wird jedoch nichts. Die Frauen-Tournee werde nicht vor 2024/25 stattfinden, sagte Roswitha Stadlober, Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes zuletzt. Es gebe derzeit „noch viele zu berücksichtigenden Faktoren, die eine frühere Einführung nicht ermöglichen“. In diesem Jahr bestreiten die Springerinnen wieder eine Silvester-Tournee. Dabei finden diesmal vier Wettkämpfe statt, je zwei in Villach (A) und in Ljubno (SLO).

PROGRAMM

Oberstdorf (D):

Am Mittwoch: 16.30: Qualifikation

Am Donnerstag: 16.30: Erstes Tourneespringen



Garmisch-Partenkirchen (D):

Am Samstag: 14.00: Qualifikation

Am Sonntag: 14.00: Zweites Tourneespringen



Innsbruck (A):

Am Dienstag, 3. Januar: 13.30: Qualifikation

Am Mittwoch, 4. Januar: 13.30: Drittes Tourneespringen



Bischofshofen (A):

Am Donnerstag, 5. Januar: 16.30: Qualifikation

Am Freitag, 6. Januar: 16.30: Viertes Tourneespringen





