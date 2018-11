Die F91-Fans und ihr Nachmittag im Pub

Die Fans von F91 stimmen sich am Donnerstagnachmittag in einem Pub auf das Auswärtsspiel beim AC Mailand ein. Das Bier fließt, es werden Fußballlieder gesungen.

Ein extra gemieteter Pub für die Fans eines luxemburgischen Vereins bei einem Auswärtsspiel? Was bis vor einigen Monaten als komplett unrealistisches Szenario erschien, wurde am Donnerstagnachmittag Realität. Die Verantwortlichen von F91 hatten dafür gesorgt, dass sich ihre Anhänger zusammen im "The English Football Pub" im Zentrum von Mailand auf die Begegnung bei Milan einstimmen können.



Das Bier fließt in Strömen, auch für einzelne Spieler werden Lieder gesungen - wie im Video für Patrick Stumpf ...