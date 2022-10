Die Belgierin Kim Clijsters sicherte sich am Sonntag den Gewinn der Luxembourg Ladies Tennis Masters in der Coque.

Die erste Ausgabe geht an Kim Clijsters

Sarah SCHOLTES

Kim Clijsters und Martina Hingis standen sich in ihrer Profizeit insgesamt neunmal gegenüber, zum letzten Mal im Viertelfinale der Australian Open vor 15 Jahren. Damals ging die Belgierin als Siegerin aus dem Duell hervor.

Im Finale der Luxembourg Ladies Tennis Masters gelang der 39-Jährigen am Sonntag das gleiche Kunststück. Clijsters legte von Beginn an ein ordentliches Tempo vor und beeindruckte ihre Gegnerin mit druckvollen Grundlinienschlägen. Hingis machte den 0:2-Rückstand zwar schnell wett, ließ sich in längeren Ballwechseln aber immer wieder ausspielen. Der erste Satz war über die gesamte Dauer spannend, im entscheidenden Moment hatte Clijsters das glücklichere Händchen zum 7:5.

Die drei Jahre ältere Schweizerin kämpfte verbissen weiter, ihre belgische Kontrahentin ließ beim 6:2 aber keine Zweifel mehr aufkommen. Die Einladung für 2023 hat Clijsters damit bereits in der Tasche und noch auf dem Platz erklärte sie ihre größte Motivation, dieses Event zu gewinnen.

„Ich lebe seit zwei Jahren in den USA und sehe meine Familie nur selten. Vor meiner Mama und meiner Großmutter zu spielen, fühlte sich an wie in guten alten Zeiten und jede Runde bedeutete, dass ich länger in Europa bleiben konnte. Ich kann nicht oft genug wiederholen, dass ich den Mut der Turnierorganisatorinnen, ein solches Event zu wagen, mehr als bewundere. Mein Lob geht aber auch an Martina und ich hoffe, dass wir Wettbewerb und Spaß noch öfter unter dieser Form kombinieren können“, so Clijsters, die sich über einen Siegercheck von 40.000 Euro freuen durfte.



