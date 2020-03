Die Eisritter aus Befort

Die Beaufort Knights sorgen in der belgischen Division 1 im Eishockey für mächtig Furore und haben ehrgeizige Ziele. Ein Sieg fehlt noch zum Halbfinaleinzug.

Gleich zehn Mal recken die Anhänger der Beaufort Knights am Samstag die Arme in die Höhe und haben Grund, am Glühgin oder Bier zu nippen. Mit 10:4 gewinnt ihr Team das Heimspiel gegen die Antwerp Phantoms am 15. und somit zweitletzten Spieltag der Normalrunde in der belgischen Division 1, der zweithöchsten Liga im Nachbarland.

Noch ein Sieg fehlt den Rittern, – der Verein nennt sich seit drei Jahren aufgrund der sich in Befort befindenden Burg Beaufort Knights – um sich fürs Halbfinale zu qualifizieren ...