Die Dominanz des HB Esch

Der HB Esch ist neuer Meister der Axa League. Der Fusionsverein feiert den achten Meistertitel seiner Geschichte.

Drei Spieltage vor dem Ende der Titelgruppe in der Handballmeisterschaft ist die Entscheidung gefallen: Der HB Esch ist neuer Meister. Der Fusionsverein unterstreicht seine Favoritenstellung in beeindruckender Manier.

Ein Zweifel am Escher Meistertitel kam nie auf. Drei Unentschieden und eine Niederlage - bei drei noch ausstehenden Spielen - hat der HB Esch in 25 Begegnungen (14 in der Normalrunde, bislang sieben in der Titelgruppe und vier im Pokal) zu Buche stehen.

In der Normalrunde der Meisterschaft unterlag man am 17 ...