„France Football" verleiht auch in diesem Jahr wieder den Ballon d'Or für den besten Fußballer der Welt. Jetzt sind die 30 Nominierten bekannt.

Die Besten der Besten

Joe GEIMER „France Football“ verleiht auch in diesem Jahr wieder den Ballon d'Or für den besten Fußballer der Welt. Außerdem kürt das Fachblatt die Fußballerin des Jahres sowie den besten Shootingstar (Kopa Trophy).

Am 3. Dezember wird der Ballon d'Or 2018 vergeben. Unter den 30 möglichen Preisträgern der Weltfußballer-Auszeichnung des französischen Fachmagazins „France Football“ befinden sich unter anderem die Stars Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar und die französischen Weltmeister Antoine Griezmann und Kylian Mbappé. 2017 hatte Cristiano Ronaldo zum fünften Mal den Titel erhalten. Auch Dauerrivale Messi wurde bereits fünf Mal mit der Trophäe ausgezeichnet.

Champions-League-Sieger Real Madrid stellt mit sieben Profis, darunter auch Weltfußballer Luka Modric, die meisten Kandidaten. Aus Frankreichs Weltmeisterteam wurden ebenfalls insgesamt sieben Spieler nominiert. Die 30 zur Auswahl stehenden Spieler setzen sich aus vier Torhütern, vier Abwehrspielern, sechs Mittelfeldspielern und 16 Angreifern zusammen.

Interessant: Aus der deutschen Bundesliga ist kein Profi dabei. Auch einen Deutschen sucht man auf der Liste vergebens.



Erstmals wird in diesem Jahr auch der Ballon d'Or der Frauen vergeben. 15 Spielerinnen gehören zu den Nominierten. Den besten U21-Nachwuchsspieler kürt „France Football“ mit der Kopa Trophy. Auch in dieser Kategorie ist der 19 Jahre alte Mbappé nominiert.



Mit dem Ballon d'Or werden seit 1956 die überragenden Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Zunächst konnten nur europäische Spieler gewählt werden, ab 1995 dann alle Fußballer, die bei europäischen Clubs spielten und ab 2007 jeder Profi unabhängig von Liga und Nationalität.

Zwischen 2010 und 2015 vergab der Weltverband FIFA aufgrund eines Deals mit France Football den Ballon d'Or. In diesem Zeitraum ersetzte die Auszeichnung die Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Seit 2016 wird der Preis wieder in Eigenregie von France Football vergeben. Die FIFA richtet mit "The Best" eine eigene Wahl aus.



Fachjournalisten aus aller Welt wählen den Preisträger, die Zeremonie in Paris wird im Internet sowie in 120 Ländern live übertragen.

Die Nominierten - MÄNNER



Tor: Alisson Becker (AS Rom/Liverpool/BRA), Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid/B), Hugo Lloris (Tottenham/F), Jan Oblak (Atletico Madrid/SLO)

Abwehr: Diego Godin (Atletico Madrid/URU), Marcelo (Real Madrid/BRA), Sergio Ramos (Real Madrid/E), Raphaël Varane (Real Madrid/F)

Mittelfeld: Luka Modric (Real Madrid/CRO), N'Golo Kanté (Chelsea/F), Kevin de Bruyne (Manchester City/B), Isco (Real Madrid/E), Paul Pogba (Manchester United/F), Ivan Rakitic (FC Barcelona/CRO)

Angriff: Sergio Agüero (Manchester City/ARG), Gareth Bale (Real Madrid/WAL), Karim Benzema (Real Madrid/F), Edinson Cavani (Paris SG/URU), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus Turin/P), Roberto Firmino (Liverpool/BRA), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/F), Eden Hazard (Chelsea/B), Harry Kane (Tottenham/ENG), Mario Mandzukic (Juventus Turin/CRO), Sadio Mané (Liverpool/SEN), Kylian Mbappé (Paris SG/F), Lionel Messi (FC Barcelona/ARG), Neymar (Paris SG/BRA), Mohamed Salah (Liverpool/EGY), Luis Suarez (FC Barcelona/URU)

FRAUEN:



Lucy Bronze (Lyon/ENG), Pernille Harder (Wolfsburg/DK), Ada Hegerberg (Lyon/N), Amandine Henry (Lyon/F), Lindsey Horan (Portland Thorns/USA), Fran Kirby (Chelsea/ENG), Sam Kerr (Red Stars Chicago/AUS), Saki Kumagai (Lyon/JPN), Amel Majri (Lyon/F), Dzsenifer Marozsan (Lyon/D), Marta (Orlando Pride/BRA), Lieke Martens (FC Barcelona/NL), Megan Rapinoe (Seattle Reign/USA), Wendie Renard (Lyon/F), Christine Sinclair (Portland Thorns/CAN)

KOPA TROPHY:



Houssem Aouar (Lyon/F), Trent Alexander-Arnold (Liverpool/ENG), Patrick Cutrone (AC Mailand/I), Ritsu Doan (Groningen/JPN), Gianluigi Donnarumma (AC Mailand/I), Amadou Haidara (RB Salzburg/MLI), Justin Kluivert (Ajax Amsterdam/AS Rom/I), Kylian Mbappé (Paris SG/F), Christian Pulisic (Borussia Dortmund/USA), Rodrygo (Santos FC/BRA)