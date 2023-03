Am Freitag fand in den Räumlichkeiten der FLF in Monnerich die Auslosung des Pokalhalbfinals der Frauen statt.

Fußballpokal der Frauen

Die beiden Favoriten treffen noch nicht aufeinander

Die Halbfinalpartien des Fußballpokals der Frauen stehen fest. Wie die Auslosung am Freitag in Monnerich ergab, trifft Titelverteidiger Racing vor heimischer Kulisse auf die Entente Differdingen. Die Entente Hosingen darf zwar ebenfalls zu Hause antreten, steht als Zweitligist gegen Mamer allerdings vor einer schwierigen Aufgabe.

Im Endspiel könnte es somit erneut zum Duell zwischen Racing und Mamer kommen. Die Halbfinals werden am 19. April ausgetragen.

