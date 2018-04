Der FC Bayern München trifft im Halbfinale der Fußball-Champions-League auf Titelverteidiger Real Madrid, Liverpool bekommt es mit der AS Rom zu tun.

Die Bayern wieder gegen Real Madrid

Joe Geimer Der FC Bayern München trifft im Halbfinale der Fußball-Champions-League auf Titelverteidiger Real Madrid, Liverpool bekommt es mit der AS Rom zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Erstmals in der Champions League stehen vier Teams aus den vier stärksten Ligen Europas im Halbfinale der Champions League. Neben AS Rom, Liverpool und Titelverteidiger Real Madrid auch der FC Bayern. Am Freitagmittag stand nun die Auslosung der Vorschlussrunde in der Königsklasse an: Genau wie auch in der Europa League (Arsenal - Atletico Madrid), gibt es auch in der Champions League eine Art vorgezogenes Endspiel: Der FC Bayern bekommt es mit Real Madrid zu tun. Schaffen es die Münchner diesmal oder scheiden sie im fünften Jahr in Folge gegen einen Gegner aus Spanien aus? Auch im vergangenen Jahr kam es im Viertelfinale zur Paarung Bayern gegen Real. Die Königlichen behielten 2o17 die Oberhand.



Das zweite Halbfinale heißt Liverpool gegen AS Rom. Das Rückspiel findet im Stadio Olimpico statt, wo die Giallorossi in dieser Saison noch kein Tor kassiert haben. Eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte für Reds-Torjäger Salah. Demnach auch ein interessantes Duell.



CHAMPIONS LEAGUE - Halbfinale

FC Bayern - Real Madrid

Liverpool - AS Rom



(Die Spiele finden am 24./25. April und 1./2. Mai statt)