Die Bayern stecken in der Krise

Die Bayern sind am vorläufigen Tiefpunkt angelangt. Nach dem 0:3 gegen Mönchengladbach ist der Serienmeister sogar nur noch Fünfter.

(sid) - Kein Plan, keine Leidenschaft und die zweite Niederlage in Folge in der Bundesliga: Der FC Bayern München steckt nach einer wirren Darbietung nun wirklich in einer Krise. Das verdiente 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach war für den Fußball-Rekordmeister das vierte Pflichtspiel in Serie ohne Sieg und bringt Trainer Niko Kovac in Erklärungsnot. Der geplante offizielle Wiesn-Ausflug der Münchner am Sonntag wird wohl keine Spaßveranstaltung.

Gladbachs starker Neuzugang Pléa (10 ...