Sporttipps für das Wochenende

Die neuen Basketballmeister könnten gekrönt werden

Basketball, Fußball, Tischtennis, Radsport und Leichtathletik: Auch an diesem Wochenende wird hierzulande so einiges geboten.

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende wieder voll auf ihre Kosten. Im Basketball stehen Basket Esch und Gréngewald dicht vor dem Meistertitel.



Basket Esch und Gréngewald wollen den Sack schon zumachen

Fallen an diesem Wochenende die Titelentscheidungen im Basketball? Basket Esch bei den Männern gegen Amicale (am Samstag um 20 Uhr) und Gréngewald gegen T71 (am Sonntag um 16 Uhr) bei den Frauen haben jeweils vor heimischem Publikum ein Matchball-Spiel. Am Sonntag steht um 20 Uhr zudem das erste Barragespiel bei den Männern zwischen Mondorf und Gréngewald auf dem Programm. Hier geht es um den letzten verbleibenden Platz in der LBBL für die kommende Saison.

Wichtiges Abstiegsduell in der BGL Ligue

Am Sonntag stehen sich der Vorletzte und der Letzte der BGL Ligue gegenüber. Im Duell zwischen Etzella und Hostert geht es also für beide Teams um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Spitzenreiter Hesperingen empfängt derweil Rosport, das am Mittwoch im Pokal mit einem Sieg bei F91 für Aufsehen sorgte.

Finalgegner von Hostert-Folschette in der Audi TT League wird gesucht

Marc Dielissen und der DT Howald wollen sich mit einem Sieg in Berburg für das Finale um die Tischtennismeisterschaft qualifizieren. Foto: Stéphane Guillaume

Am Montag stehen sich um 15 Uhr Berburg und Howald im entscheidenden dritten Halbfinalspiel gegenüber. Im Finale wartet Titelverteidiger Hostert-Folschette.

Festival Elsy Jacobs mit starker internationaler Besetzung

Christine Majerus will auch beim diesjährigen Festival Elsy Jacobs für Furore sorgen. Foto: Serge Waldbillig

Am Samstag und Sonntag findet diesjährige Ausgabe des Festival Elsy Jacobs, einem internationalen Radrennen für Frauen der Elite Cat 2.Pro, statt. Die erste Etappe führt vom Stade de Luxembourg nach Steinfort, die zweite vom gleichen Startpunkt aus nach Garnich. Von den einheimischen Fahrerinnen sind Christine Majerus, Nina Berton, Liv Wenzel, Leila Barthel und Isabella Klein mit am Start.

Semi-Marathon in Beckerich

Traditionell findet am 1. Mai in Beckerich der Semi-Marathon des 2 Luxembourg statt. Der Hauptlauf über 21 km startet um 10 Uhr. Zudem werden noch Läufe über 1 km (für Kinder unter 12 Jahre) und 5 km angeboten.

