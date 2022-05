Ihre Gegner kannten Hostert und Wiltz bereits, nun wissen die beiden BGL-Ligue-Clubs auch, wo sie um den Klassenerhalt kämpfen werden.

Fußball

Die Austragungsorte der ersten Barragespiele stehen fest

Die FLF hat die Austragungsorte der Barragespiele bis zum kommenden Sonntag bekannt gegeben.

Hostert trifft am Donnerstag ab 19.30 Uhr in Beggen auf Mamer, das die Ehrenpromotion auf Platz vier beendet hatte. Wiltz muss nach der 0:3-Niederlage am Sonntag gegen F91 ebenfalls in der Relegation antreten und trifft am Samstag (16 Uhr) in Bissen auf Junglinster.

Die Termine und Spielorte BGL Ligue/Ehrenpromotion Am Donnerstag: 19.30: Hostert - Mamer (Spielfeld Beggen) Am Samstag: 16.00: Wiltz - Junglinster (Spielfeld Bissen) Ehrenpromotion/1. Division Am Donnerstag: 16.00: Bissen - Useldingen (Spielfeld Mertzig) Am Sonntag: 19.30: Steinsel - Cebra (Spielfeld Kehlen) 1./2. Division Am Sonntag: 16.00: Merl - CS Oberkorn (Spielfeld Weiler)

