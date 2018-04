Am Mittwoch stehen die restlichen vier Viertelfinalspiele in der Coupe de Luxembourg an. Die drei Vertreter aus der Ehrenpromotion hoffen aufs Halbfinale.

Sport 3 Min.

Die Außenseiter hoffen auf das Halbfinale

Bob Hemmen Im Pokal bieten sich den Außenseitern in diesem Jahr viele Möglichkeiten. Titelverteidiger F91 und Fola sind bereits ausgeschieden.

Die Hälfte aller Viertelfinalisten des Fußballpokals stehen bereits fest, am Mittwochabend werden die restlichen Teams ermittelt. Dabei kommt es auch zu einem Duell zwischen zwei Mannschaften aus der Ehrenpromotion.

Grevenmacher hat es bereits geschafft, am Mittwochabend wird mindestens eine weitere Mannschaft aus der Ehrenpromotion das Viertelfinale der Coupe de Luxembourg erreichen. In den verbleibenden vier Spielen im Achtelfinale des Pokals treffen zwei Zweitligisten im direkten Duell aufeinander.

Rümelingen spielt bislang eine erfolgreiche Saison und führt die Ehrenpromotion nach 18 Spieltagen an. Nun hat der Verein gute Chancen, in die nächste Pokalrunde einzuziehen.



Für Rümelingen läuft es nach Plan



Vor heimischer Kulisse sind die Schützlinge von Trainer Sven Loscheider gegen Wiltz favorisiert. "Wir wollen das Viertelfinale erreichen. Im Pokal verfolgt man natürlich immer das Ziel, so weit wie nur möglich zu kommen. Wiltz ist für uns kein unbekannter Gegner. Das Team hat viele individuell starke Spieler, deshalb müssen wir von der ersten Sekunde an dagegenhalten und der Partie unseren Stempel aufdrücken", erklärt der Coach, für den der Aufstieg in die BGL Ligue in dieser Saison jedoch das wichtigste Ziel ist: "Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Meisterschaft."

Am Freitag trennte sich sein Team noch mit 1:1 von Käerjéng, das am Mittwoch auf Rodange trifft. Gegen Hornuss und Co. sind die Gastgeber der Außenseiter, auch wenn Trainer Domenico Micarelli vor dem Gegner warnt: „Käerjéng ist ein gutes Team, das wir auf keinen Fall unterschätzen werden. Bei uns werden sich einige Spieler beweisen können, die ansonsten vielleicht nicht die Chance bekommen. Bei unserer Niederlage gegen Jeunesse (1:3) waren wir taktisch nicht gut. Gegen Käerjéng wollen wir das Spiel machen, aber oft nimmt man sich Dinge vor, die dann ganz anders laufen.“

Die Gastgeber werden heute wohl kein Problem damit haben, dass Rodange den Ton angeben möchte. Der Tabellendritte der Ehrenpromotion könnte durchaus für eine Überraschung sorgen.

Niederkorn muss gewinnen

Und während das Erreichen des Viertelfinals für alle drei Zweitligisten ein voller Erfolg wäre, stehen andere Mannschaften unter Druck. Niederkorn musste sich F91 am vergangenen Samstag im Spitzenduell mit 1:3 geschlagen geben. Weil die Düdelinger nun bessere Chancen haben, die Meisterschaft zu gewinnen, darf der FC Progrès auf keinen Fall im Pokal patzen. Gegen Titus Petingen hatten sich die Niederkorner in dieser Saison im bis dato einzigen Aufeinandertreffen mit 7:1 durchgesetzt.

Die Gastgeber zeigten zudem am Samstag beim 2:4 in Strassen keine gute Leistung, weshalb das Team von Trainer Baltemar Brito als klarer Außenseiter ins Duell mit dem Titelfavoriten geht.

Die Escher Jeunesse könnte trotz der sehr guten Form ebenfalls Probleme bekommen. In der Hinrunde setzte sich der Rekordmeister gegen Racing durch, allerdings gab es beim hauptstädtischen Club seither viele Veränderungen. Unter Trainer Patrick Grettnich lief es für Racing zunächst hervorragend, dann enttäuschte das Team, bevor man zuletzt gegen Differdingen immerhin einen Punkt eroberte. Jeunesse-Coach Marc Thomé weiß demnach, dass seine Mannschaft heute aufpassen muss: "Racing hat das Potenzial, um zu den besten fünf Teams der Liga zu gehören. Aber es ist eine sehr launische Mannschaft, die schwer einzuschätzen ist. Für uns ist es ein wichtiges Spiel, weil der Pokal die einzige Möglichkeit ist, einen Titel zu gewinnen."



Programm



Am Mittwoch:



19.30: Titus Petingen – Niederkorn

19.30: Jeunesse – Racing

19.30: Käerjéng – Rodange

19.30: Rümelingen – Wiltz

Bereits gespielt:

RM Hamm Benfica – Hostert 0:5

Erpeldingen – Differdingen 0:2

Grevenmacher – Mondorf 1:0

Mühlenbach – US Esch 0:1

Das Viertelfinale, das am Mittwoch, 18. April, ausgetragen wird, wird morgen von 12.30 Uhr an in der Garage M. Losch in Bonneweg ausgelost.