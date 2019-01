Dias dos Santos: "Ich werde bei 100 Prozent sein"

Vincent Dias dos Santos will endlich den Meistertitel holen. Doch bei den Titelkämpfen lief es bisher nie gut für ihn. Im Interview erklärt er, warum die Meisterschaften für ihn nur zweitrangig sind.

Fünf Mal hat Vincent Dias dos Santos in dieser Cyclocrosssaison gewonnen. Sollte alles glatt laufen, wird der Fahrer des LC Tetingen auch den Skoda-Cross-Cup zum zweiten Mal in Folge für sich entscheiden. Damit ist er der Fahrer, den es am Sonntag bei den nationalen Meisterschaften in Brouch zu schlagen gilt.



Doch blickt man auf die Titelkämpfe der vergangenen Jahre zurück, so fuhr Dias dos Santos den Spitzenleuten ausgerechnet bei den Meisterschaften immer nur hinterher ...