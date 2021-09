Beim Diamond-League-Meeting in Brüssel bleibt Mittelstreckler Charel Grethen lange an den Spitzenläufern dran. Am Ende wird es Rang acht.

Diamond League

Olympiaheld Grethen erneut mit starker Leistung

Leichtathlet Charel Grethen hat beim Diamond-League-Meeting in Brüssel erneut eine starke Leistung gezeigt. Knapp einen Monat nach seinem triumphalen zwölften Platz bei den Sommerspielen in Tokio kam der 29-Jährige beim hochkarätig besetzten Wettkampf über 1.500 m auf Rang acht.

Nach schnellem Beginn fiel der Luxemburger im Laufe des Rennen fast ans Ende des Feldes zurück, kämpfte sich kurz vor der Zielgeraden aber wieder heran. Nach seinem Fabel-Landesrekord in Tokio (3'32''86) gelang dem Mittelstreckenläufer in 3'34''59 erneut eine gute Zeit.

Der Australier Stewart McSweyn (3'33''20) gewann das Rennen vor seinem Landsmann Oliver Hoare (3'33''79) und Michal Rozmys aus Polen (3'33''96).

