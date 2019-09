Paris SG hat das erste Spiel der Gruppenphase der Champions League mit 3:0 gegen Real Madrid gewonnen. Di Maria erzielte zwei Treffer.

Di Maria lässt Paris SG jubeln

(dpa) - Auch ohne sein Starstürmer-Trio hat Trainer Thomas Tuchel mit Paris SG die schwere Auftakthürde Real Madrid in der Fußball-Champions-League erfolgreich gemeistert. Mit 3:0 besiegte PSG am Mittwochabend die Königlichen im Parc des Princes und setzte zum Start der neuen Königsklassen-Saison gleich ein Ausrufezeichen.

Ausgerechnet der ehemalige Real-Profi di Maria stellte mit seinen Toren in der 14.' und 33.' schon vor dem Seitenwechsel die Weichen auf Sieg für den französischen Meister, der ohne das millionenschwere Offensiv-Trio Mbappé, Cavani (beide verletzt) und Neymar (gesperrt) antreten musste. Dafür hatte PSG, im Vorjahr wie auch Real im Achtelfinale gescheitert war, einen wie entfesselt aufspielenden di Maria.

Bale traf zwar zum 1:2 (35.') für Real - doch das Tor wurde nach Eingreifen des Videobeweises von Schiedsrichter Anthony Taylor annulliert. Meunier stellte in der ersten Minute der Nachspielzeit den auch in der Höhe verdienten 3:0-Endstand her. Reals 100-Millionen-Euro-Neueinkauf Hazard blieb im Team von Real-Coach Zinédine Zidane ebenso blass wie Torjäger Benzema.

Resultate GRUPPE A FC Bruges – Galatasaray 0:0 Paris SG – Real Madrid 3:0 GRUPPE B Olympiakos – Tottenham 2:2 FC Bayern – Roter Stern Belgrad 3:0 GRUPPE C Dinamo Zagreb – Atalanta 4:0 Shakthar Donezk – Manchester City 0:3 GRUPPE D Atletico Madrid – Juventus 2:2 Leverkusen – Lokomotive Moskau 1:2