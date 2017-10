(bob) - Nachdem Jeff Strasser am Sonntag die erste Niederlage als Trainer des 1. FC Kaiserslautern hinnehmen musste, trat der Zweitligist am Mittwochabend im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart an. Der neue Coach ließ einige Stammspieler auf der Bank und gab anderen Akteuren die Chance, sich zu beweisen.

Ins 1/16-Finale ging Kaiserslautern zwar als klarer Außenseiter, trotzdem wollte sich der FCK am Mittwochabend nicht verstecken. Am Ende musste sich die Mannschaft von Trainer Strasser dennoch mit 1:3 geschlagen geben.



Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion eine ereignisreiche Partie. Angefeuert von den eigenen Fans präsentierte sich Kaiserslautern von Beginn an mutig und wurde umgehend belohnt. In der 6.' erzielte Angreifer Spalvis aus über 20 Metern das 1:0 für die "Roten Teufel". Doch Stuttgart ließ sich vom frühen Gegentreffer nicht entmutigen und übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel.

Stuttgart eiskalt



Nach 21 Minuten unterlief Abu Hanna dann ein schwerwiegender Fehler, als er den Ball zunächst nicht kontrollieren konnte und anschließend Stuttgarts Asano im Strafraum foulte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ginczek souverän.

Auch nach dem Seitenwechsel wollte Kaiserslautern mit dem nötigen Willen dagegenhalten. Dies gelang den Gastgebern auch zunächst, bis Akolo in der 66.' dafür sorgte, dass der Großteil der anwesenden 28322 Zuschauer verstummte. Nur fünf Minuten später traf Terrode zum entscheidenden 3:1 für Stuttgart.