(dpa) - Der FC Schalke 04 hat als letzte Mannschaft das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Gegen den VfL Wolfsburg gewann das Team von Trainer Domenico Tedesco am Mittwochabend mit 1:0. Das Tor des Tages für die Gastgeber vor 50 642 Zuschauern in der nicht ausverkauften Veltins-Arena erzielte der Österreicher Burgstaller in der 10.'.

Die beste Chance für Wolfsburg hatte Malli (24.'), der die Unterkante der Querlatte traf. Der fünfmalige Pokalsieger erreichte damit zum 17. Mal die Runde der letzten Vier. Wolfsburg blieb auch im dritten Anlauf im DFB-Pokal gegen die Knappen ohne Sieg.

Etliche Geschenke

Eintracht Frankfurt ist durch einen souveränen Sieg gegen den FSV Mainz 05 ebenfalls ins Halbfinale eingezogen. Das Team von Trainer Niko Kovac besiegte am Mittwochabend ohne Probleme im Rhein-Main-Derby die Gäste mit 3:0.

Vor der Pause traf Rebic (17.') nach einem Patzer 05-Torwart Adler für den Fußball-Bundesligisten. Ein Eigentor von Hack (53.') sorgte vor 48 200 Zuschauern schon für klare Verhältnisse, bevor Mascarell das 3:0 erzielte (62.'). Der Mainzer Profi Latza sah in der Schlussphase nach einem Foulspiel die Rote Karte (82.').

Frankfurt hatte vor einem Jahr das Pokalfinale erreicht und dort gegen Dortmund verloren.

Kevin-Prince Boateng (am Ball) und sein Team ließen Mainz keine Chance.

Foto: AFP