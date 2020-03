Saarbrücken gegen Leverkusen und Bayern München gegen Frankfurt: So lauten die beiden Duelle im DFB-Pokalhalbfinale.

DFB-Pokal: Saarbrücken trifft auf Leverkusen

Saarbrücken gegen Leverkusen und Bayern München gegen Frankfurt: So lauten die beiden Duelle im DFB-Pokalhalbfinale.

(dpa) - Außenseiter 1. FC Saarbrücken trifft im Halbfinale des DFB-Pokals zu Hause auf Bayer Leverkusen. Dies ergab die Auslosung der Runde der letzten Vier am Sonntagabend in Dortmund.

Neben Titelverteidiger FC Bayern und den europäischen Startern Eintracht Frankfurt und Leverkusen sind die Saarländer als Viertligist der letzte Amateurvertreter in dem Wettbewerb.

Mittendrin im Saarbrücker Wahnsinn Auf den Rängen des Völklinger Stadions erleben die Fans des 1. FC Saarbrücken einen unvergesslichen Fußballabend. Der Viertligist schreibt deutsche Pokalgeschichte.

Die Halbfinals werden am 20. und 21. April ausgetragen, das Finale steigt am 23. Mai im Berliner Olympiastadion. Saarbrücken ist der erste Viertligist in der Geschichte des Wettbewerbs, der im Halbfinale steht.



DFB-Pokal - Halbfinale

Bayern München - Eintracht Frankfurt

1. FC Saarbrücken - Bayer Leverkusen

Die Halbfinalspiele werden am 22. April ausgetragen.