DFB-Pokal: Saarbrücken schreibt Pokalgeschichte

(sid) - Die Sensations-Kicker des 1. FC Saarbrücken haben dank Elfmeterkiller Batz Fußball-Geschichte geschrieben und sind als erster Viertligist ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Spitzenreiter der Regionalliga Südwest gewann mit 8:6 nach Elfmeterschießen und eliminierte im Viertelfinale damit völlig überraschend den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden, der starke Torwart Batz wurde zum viel umjubelten Helden.

Batz, der in der 83.' auch einen Foulelfmeter von Rouwen Hennings parierte, hatte auch mit zahlreichen Paraden großen Anteil am Erfolg der Saarbrücker, die zum vierten Mal in ihrer Historie (nach 1957, 1958 und 1985) den Sprung in die Vorschlussrunde geschafft haben. Durch die Qualifikation für das Halbfinale haben die Saarländer ihre sicheren Pokaleinnahmen auf 5,4 Millionen Euro gesteigert.

Vor dem FCS waren lediglich zwei andere Viertligisten bis ins Viertelfinale vorgedrungen: 2001 verlor der 1. FC Magdeburg 0:1 gegen Schalke 04, elf Jahre später musste sich Holstein Kiel mit 0:4 gegen Borussia Dortmund geschlagen geben.

Bayern München: Glanzloser Sieg

Am Dienstagabend ist Rekordsieger FC Bayern mit einem glanzlosen Sieg beim FC Schalke 04 erneut ins Halbfinale eingezogen. Der Tabellenführer der Bundesliga setzte sich am Dienstagabend vor 62 271 Zuschauern in Gelsenkirchen mit 1:0 durch.