DFB-Pokal: Saarbrücken scheidet aus

Bob HEMMEN Die Überraschungsmannschaft ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Am Dienstagabend kassierte der 1. FC Saarbrücken eine Heimniederlage gegen Leverkusen.

Saarbrückens Pokaltraum ist vorbei. Am Dienstag musste sich das Überraschungsteam vor leeren Rängen in Völklingen gegen Leverkusen mit 0:3 geschlagen geben. Der Regionalligist, der zuvor gegen Regensburg, Köln, Karlsruhe und Düsseldorf als Sieger hervorgegangen war, hatte im Halbfinale von Beginn an Probleme.

Die Gäste aus Leverkusen gingen nach elf Minuten durch Diaby in Führung, nur acht Minuten später erhöhte Alario auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel wurde Saarbrücken besser, Bellarabi sorgte jedoch in der 58.' für die Entscheidung.

Während die Saison für Saarbrücken jetzt vorbei ist, freuen sich die Leverkusener auf das DFB-Pokal-Endspiel. Am 4. Juli trifft die Mannschaft von Trainer Peter Bosz in Berlin auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Bayern und Frankfurt, das am Mittwoch (20.45 Uhr) stattfindet.

