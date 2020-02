Im Viertelfinale des deutschen Fußballpokals bekommt es Viertligist 1. FC Saarbrücken mit Erstligist Fortuna Düsseldorf zu tun. Das Spitzenspiel steigt auf Schalke.

DFB-Pokal: Saarbrücken empfängt Düsseldorf

Titelverteidiger FC Bayern München muss im Viertelfinale des DFB-Pokals beim Bundesligarivalen FC Schalke 04 antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau.

Regionalligist 1. FC Saarbrücken, der einzige im Wettbewerb verbliebene Amateurclub, empfängt Fortuna Düsseldorf. In zwei weiteren Bundesligaduellen gastiert Union Berlin bei Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt empfängt Werder Bremen.

Das Viertelfinale wird am 3. und 4. März ausgespielt. Ziel der acht verbliebenen Teams ist das Finale am 23. Mai in Berlin.

Auf Jérôme Boateng, Robert Lewandowski und Joshua Kimmich wartet im Viertelfinale eine hohe Hürde. Foto: AFP