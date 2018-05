Nach dem Sieg gegen Bayern: Zehntausende Fans haben dem DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt am Sonntag einen begeisterten Empfang in der Heimat bereitet.

DFB-Pokal: Party in Frankfurt

Nach dem Sieg gegen Bayern: Zehntausende Fans haben dem DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt am Sonntag einen begeisterten Empfang in der Heimat bereitet.

(dpa) - Eine Stadt im Ausnahmezustand: Nach der Rückkehr aus Berlin genossen die Pokal-Helden von Eintracht Frankfurt den Triumphmarsch durch die Main-Metropole. Zehntausende Fans bereiteten dem Cupsieger am Sonntag einen begeisterten Empfang in der Heimat. „Das ist der Wahnsinn, was hier los ist“, sagte der überwältigte Sportvorstand Fredi Bobic.

Schon auf dem Weg zum Römer säumten Tausende Menschen die Straßen und bejubelten den Autokorso mit den Eintracht-Profis, die am Samstagabend durch einen 3:1-Sieg gegen Bayern München erstmals seit 30 Jahren wieder den Pott geholt hatten.

Rund um das Frankfurter Rathaus feierten dann rund 25 000 Fans ihre Lieblinge um „Fußball-Gott“ Alexander Meier, der sichtlich gerührt war. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte der Routinier.

Unter dem frenetischen Jubel der Fans reckte Trainer Niko Kovac, der im Sommer zum Rekordmeister nach München wechselt, den Pokal stolz in die Höhe. „Es ist ein wunderschöner Tag nach einem historischen Sieg“, rief Kovac in die Menge, die ihn zum Abschied mit Sprechchören feierte. „Der Pokal ist ein Geschenk der Mannschaft an euch.“

Mit dem fünften Pokalsieg der Vereinsgeschichte hat die Eintracht den Weg aus dem grauen Fußball-Mittelmaß fortgesetzt und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen. „Es ist unbeschreiblich, was uns das als Verein bringt“, sagte Bobic über den so lange herbeigesehnten Erfolg. „Wir waren dran. Solch ein Titel bedeutet für Eintracht Frankfurt einfach unglaublich mehr.“