(sid) - Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seinen Pokalfluch gegen Fortuna Düsseldorf besiegt und durch einen schmeichelhaften 1:0-Sieg beim Angstgegner zum vierten Mal in Folge das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking rehabilitierte sich durch den hart erkämpften Erfolg beim Zweitliga-Spitzenreiter zumindest etwas für die herbe 1:5-Pleite in der Liga am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen.

Hazard besiegelte in der 52.' den Sieg des Bundesligisten, der zuvor alle seine drei Pokalspiele gegen den rheinischen Rivalen verloren und seit 27 Jahren kein Pflichtspiel mehr in der Düsseldorf gewonnen hatte. Fortuna vergab in der 73.' die große Chance zum Ausgleich, als Gießelmann mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter am Pfosten scheiterte.

RESULTATE UND PROGRAMM

1/16-Finale des DFB-Pokals



Leverkusen – Union Berlin

Düsseldorf – Mönchengladbach 0:1



Paderborn – Bochum 2:0



Wiesbaden – Schalke 1:3

Leverkusen - Union Berlin 4:1



20.45: Schweinfurt – Eintracht Frankfurt

20.45: Fürth – Ingolstadt

20.45: Magdeburg - Dortmund

20.45: Mainz - Kiel

Am Mittwoch:

18.30: Hertha BSC – Köln

18.30: Kaiserslautern – Stuttgart

18.30: Osnabrück – Nürnberg



18.30: Wolfsburg – Hannover



20.45: Freiburg – Dresden

20.45: Regensburg – Heidenheim



20.45: Leipzig – Bayern München

20.45: Bremen – Hoffenheim