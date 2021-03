Leipzig und Kiel dürfen weiter vom Pokalsieg träumen. Essens Märchen endet dagegen im Viertelfinale des DFB-Pokals.

DFB-Pokal: Leipzig und Kiel ziehen ins Halbfinale ein

Leipzig und Kiel dürfen weiter vom Pokalsieg träumen. Essens Märchen endet dagegen im Viertelfinale des DFB-Pokals.

(sid) - Leipzig und Trainer Julian Nagelsmann dürfen weiter von ihrem ersten DFB-Pokalsieg träumen, Zweitligist Kiel hat auch dank eines äußerst umstrittenen Foulelfmeters Clubgeschichte geschrieben.

Leipzig besiegte am Mittwoch Wolfsburg mit 2:0. Kiel gewann im Duell der Underdogs beim starken Pokalschreck Essen mit 3:0 und steht damit erstmals nach 80 Jahren wieder im Halbfinale des nationalen Pokalwettbewerbs.

Poulsen (63.') und Hwang (88.') trafen für die Leipziger, die im Halbfinale am 1. oder 2. Mai um das Ticket für das Endspiel rund zwei Wochen später im Berliner Olympiastadion spielen.

Für RB könnte es eine äußerst erfolgreiche Saison werden, denn auch in der Bundesliga läuft es. Im Kampf um die Schale liegt Leipzig nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Bayern München.

Große Enttäuschung bei Felix Herzenbruch und seinen Essener Teamkollegen. Foto: dpa

An der Essener Hafenstraße sorgte Kiels Mühling (26.') per Strafstoß für die Führung, Essens Clubchef Marcus Uhlig sprach schon in der Halbzeit bei Sky von einem „Riesenskandal, das ist eine ganz krasse Fehlentscheidung“.

Er werde mal beim Video-Assistenten „anklopfen, vielleicht wecke ich jemanden“. Nur zwei Minuten nach dem Strafstoß erhöhte Serra (28.') für die bis dahin unterlegenen Störche. Kurz vor Schluss traf außerdem Mees (90.').

Dortmund war am Dienstag gegen Mönchengladbach ins Halbfinale eingezogen. Das Duell zwischen Regensburg und Bremen musste coronabedingt abgesagt werden.

