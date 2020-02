Favoritensterben im DFB-Pokal: Dortmund und Leipzig verpassen den Einzug ins Viertelfinale. Bremen, Frankfurt und Düsseldorf sind weiter.

DFB-Pokal: Leipzig und Dortmund scheiden aus

(dpa) - Die Bundesligisten Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen haben das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Bremen gewann am Dienstagabend gegen Borussia Dortmund mit 3:2. Zuvor hatten die Frankfurter RB Leipzig durch ein 3:1 aus dem Pokal geworfen, Düsseldorf gewann mit 5:2 beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern.

Auf Bremer Seite staubte Werder-Rückkehrer Selke (16.') einen Abpraller von BVB-Keeper Hitz zum 1:0-Führungstreffer ab. Bittencourt (30.') verwandelte noch in der ersten Hälfte einen Traumschuss von außerhalb des 16-Meter-Raums. Nach dem Wiederanpfiff verkürzte der eingewechselte Haaland (67.'). Bremen antwortete prompt mit dem 3:1 durch Rashica (70.'). Reynas (78.') erneuter Anschlusstreffer kam zu spät.

André Silva bringt Eintracht Frankfurt früh in Führung. Foto: dpa

Für Frankfurt trafen Silva (16.') per Elfmeter nach einem Handspiel von Leipzigs Halstenberg. Kostic (51.', 90.+5.') erhöhte in der zweiten Halbzeit und machte in der Nachspielzeit den Sieg klar. Olmo (69.') erzielte das einzige Tor für Leipzig.

In einer turbulenten Partie auf dem Betzenberg gelang Stürmer Kühlwetter ein Doppelpack (10.', 39.') für die Roten Teufel. Für die Gäste traf Ampomah (9.') gleich zu Beginn der Partie, Hennings (49.', 78.') brachte die Rheinländer wieder zurück ins Spiel und erhöhte später noch mit einem zweiten Treffer. Die übrigen Tore erzielten Zimmermann (65.') und Stöger (85.').

Verlängerung in Gelsenkirchen

Schalke hat sich nach Verlängerung mit 3:2 gegen Hertha BSC durchgesetzt. In Gelsenkirchen gingen die Berliner durch Tore von Köpke (12.') und Piatek (39.') in Führung.

In der zweiten Halbzeit glich Schalke dank Caliguri (76.') und Harit (82.') aus. Herthas Torunarigha sah in der Verlängerung (100.') die Gelb-Rote Karte. Als Raman nach einem Konter in der 115.' zum 3:2-Endstand traf, war der Jubel bei den Schalker Fans grenzenlos.