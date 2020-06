Titelverteidiger FC Bayern ist am Mittwochabend ins Pokalfinale eingezogen. Der Favorit setzt sich gegen Frankfurt durch.

DFB-Pokal: FC Bayern zittert sich ins Finale

Bob HEMMEN Titelverteidiger FC Bayern ist am Mittwochabend ins Pokalfinale eingezogen. Der Favorit setzt sich gegen Frankfurt durch.

Der FC Bayern steht im Endspiel des DFB-Pokals. Am Mittwochabend wurden die Münchner ihrer Favoritenrolle beim 2:1-Sieg gegen Frankfurt gerecht.

Perisic brachte die dominanten Gastgeber nach 14 Minuten per Kopfball in Führung. Im ersten Durchgang hatten die Bayern mehrere Chancen, diese zu erhöhen, allerdings scheiterten Lewandowski und Co. vor dem gegnerischen Tor. Frankfurt spielte sich nur wenige Konterchancen heraus und agierte zu harmlos.

Frankfurt wird besser

In der zweiten Hälfte zeigten die Gäste ein anderes Gesicht und wurden mutiger. Die Bayern agierten zu passiv und wurden in der 69.' bestraft, als da Costa zum 1:1-Ausgleich traf. Doch direkt nach dem Gegentor wurde der FC Bayern wieder bessser. Lewandowski erzielte in der 75.' den Siegtreffer. Frankfurt hatte danach keine Antwort mehr parat.

Im Finale treffen die Bayern am 4. Juli in Berlin auf Leverkusen. Die Werkself hatte sich am Dienstag mit 3:0 gegen Saarbrücken durchgesetzt.

