(sid) - Rekordsieger Bayern München hat auf dem Weg zum 19. Titelgewinn im DFB-Pokal eine schwere Auswärtsaufgabe zu bewältigen. Der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter tritt im Halbfinale beim Tabellenfünften Bayer Leverkusen an. Im zweiten Vorschlussrundenduell empfängt Schalke 04 die Frankfurter Eintracht.

Das Halbfinale wird am 17. und 18. April ausgetragen. Das Endspiel in Berlin steigt am 19. Mai.