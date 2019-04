Devilles Rückblick auf seine Profistationen

Fußball-Nationalspieler Maurice Deville hat in seiner Karriere bereits einige Höhen und Tiefen erlebt. Der 26-Jährige blickt zurück.

Maurice Deville ist seit 2011 Profi. Damals lief er für Elversberg in der Regionalliga auf. Nach Stationen in Saarbrücken, in Kaiserslautern und beim FSV Frankfurt spielt er seit 2017 für den Viertligisten Mannheim. Mit dem Traditionsverein steht der 26-Jährige kurz vor dem Aufstieg in die 3. Liga.



"Es war eine schöne Zeit. Ich kam aus der U19 von Aachen und habe gegen Traditionsvereine wie Rot-Weiss Essen oder Fortuna Köln gespielt. Jede Begegnung war für mich wie ein kleines Abenteuer. Wir habe vor 10 000 Zuschauern in Essen gespielt. In meiner zweiten Saison haben wir den Aufstieg geschafft. Damals habe ich nicht richtig realisiert, welch schönes Gefühl der Aufstieg war." "Ich habe mir kurz vor dem Saisonstart eine Knöchelfraktur zugezogen ...