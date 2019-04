Maurice Deville hat seinen auslaufenden Vertrag bei Waldhof Mannheim bis 2020 verlängert. Der Nationalspieler ist derzeit in herausragender Form.

Deville verlängert in Mannheim

Bob HEMMEN Maurice Deville hat seinen auslaufenden Vertrag bei Waldhof Mannheim bis 2020 verlängert. Der Nationalspieler ist derzeit in herausragender Form.

Maurice Deville fühlt sich derzeit pudelwohl. Der Nationalspieler, der bei Waldhof Mannheim eine starke Saison in der Regionalliga Südwest spielt, hat nun seinen auslaufenden Vertrag bis 2020 verlängert. "Meine Erwartungen sind bislang voll und ganz in Erfüllung gegangen. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich auch in der kommenden Saison Teil dieser Mannschaft sein werde", so Deville.

Lob vom Trainer

In der laufenden Spielzeit erzielte er in 26 Spielen acht Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Mannheim führt die Regionalliga Südwest deutlich an und steigt wohl in die 3. Liga auf.

Deville auf den Spuren des FC Bayern Mannheim und Fußballer Maurice Deville haben als Regionalliga-Spitzenreiter genauso viele Punkte wie der deutsche Meister. Dies veranlasst den Club zu einer scherzhaften Herausforderung.

"Maurice ist ein enorm vielseitiger Stürmer, der sich durch bemerkenswerte Laufbereitschaft auszeichnet. Er ist ein Teamplayer, auf den sich seine Mitspieler immer voll und ganz verlassen können", weiß Trainer Bernhard Trares.