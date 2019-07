Bei Waldhof Mannheim fühlt sich Fußballer Maurice Deville pudelwohl. Auf den Coach des FC Progrès ist er hingegen nicht so gut zu sprechen.

Deville tritt gegen Trainer Vrabec nach

Bei Waldhof Mannheim fühlt sich Fußballer Maurice Deville pudelwohl. Auf den Coach des FC Progrès ist er hingegen nicht so gut zu sprechen.

Was haben Maurice Deville und Roland Vrabec gemeinsam? Beide befinden sich aktuell auf einem Höhenflug. Der eine ist Fußballer bei Waldhof Mannheim und gerade in die dritte deutsche Liga aufgestiegen, der andere trainiert den FC Progrès Niederkorn und spielt am Donnerstagabend in der Europa-League-Qualifikation gegen die Glasgow Rangers.

Doch die beiden haben auch eine gemeinsame Vergangenheit: In der Saison 2016/2017 spielte der 26-Jährige als Leihspieler aus Kaiserslautern unter Vrabec beim damaligen Drittligisten FSV Frankfurt. Diese Zeit ist dem Stürmer nicht in guter Erinnerung geblieben. "Die Ausleihe war ein Griff ins Klo, die Trainer eine Katastrophe. Die Zeit dort hat mich sehr getroffen", sagte Deville der "Bild"-Zeitung, nachdem er am Sonntag beim 1:1 zum Ligaauftakt in Chemnitz getroffen hatte.

"Der Trainer (Roland Vrabec, d. Red.) kannte mich gar nicht, wusste nicht, wo er mich einsetzen soll", heißt es weiter. Doch auch unter Gino Lettieri, der im März 2017 auf Vrabec folgte, sei es nicht besser gewesen. Der FSV Frankfurt stieg nach einer Fast-Insolvenz in die Regionalliga ab. Deville ging nach Mannheim, Vrabec heuerte beim FC Vaduz in Liechtenstein an. Das Kapitel FSV scheint beiden nicht geschadet zu haben.



Für Roland Vrabec läuft mit Niederkorn bislang alles nach Plan. Foto: INPHO/Oisin Keniry