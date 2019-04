Maurice Deville hat allen Grund zur Freude. Der Nationalspieler ist am Samstag mit Mannheim in die 3. Liga aufgestiegen.

Deville steigt mit Mannheim auf

Bob HEMMEN Maurice Deville hat allen Grund zur Freude. Der Nationalspieler ist am Samstag mit Mannheim in die 3. Liga aufgestiegen.

Partystimmung in Mannheim: Maurice Deville und seine Teamkollegen haben am Samstag das Heimspiel gegen Worms mit 1:0 gewonnen und sind deshalb vorzeitig in die 3. Liga aufgestiegen. An den verbleibenden vier Spieltagen ist den Mannheimern die Tabellenführung der Regionalliga Südwest nicht mehr zu nehmen.



Vor 14 413 Zuschauer absolvierte Deville, der erst kürzlich seinen Vertrag verlängert hat, die komplette Partie. Kern (44.') erzielte das einzige Tor des Spiels.

Devilles Rückblick auf seine Profistationen Fußball-Nationalspieler Maurice Deville hat in seiner Karriere bereits einige Höhen und Tiefen erlebt. Der 26-Jährige blickt zurück.

Waldhof ist unabhängig davon aufgestiegen, ob der Drei-Punkte-Abzug für die Fan-Ausschreitungen im Relegations-Rückspiel der vergangenen Saison gegen Uerdingen vor Gericht zurückgenommen wird.