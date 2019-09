Maurice Deville hat ein Traumtor für Waldhof Mannheim in der dritten deutschen Liga erzielt.

Sport 1

Deville mit Traumtor

Joe TURMES Maurice Deville hat ein Traumtor für Waldhof Mannheim in der dritten deutschen Liga erzielt.

Maurice Deville fühlt sich in Mannheim pudelwohl. Am Montagabend hat der Luxemburger Nationalspieler Waldhof auf die Siegerstraße geschossen. Beim 3:0-Auswärtssieg bei Uerdingen traf er mit einem sehenswerten Weitschuss in den Winkel und brachte sein Team in der 48.' mit 1:0 in Führung.

"Ich habe noch nie in meinem Leben so ein Tor geschossen. Ich konnte erst gar nicht glauben, dass der (Schuss) drin war, weil das einfach so geil war. Eigentlich kann ich diese Schusstechnik nicht, aber die kam dann", betonte Deville im Anschluss an die Begegnung gegenüber dem vereinseigenen Youtube-Kanal.



(Bitte anklicken): Watch this video on YouTube.



Es war Devilles zweiter Treffer in der aktuellen Saison in der dritten deutschen Liga. Zudem bereitete der 27-Jährige bereits zwei Tore vor.