Deville fällt wohl für den Rest der Saison aus

Jan MORAWSKI Fußball-Nationalspieler Maurice Deville ist vom Verletzungspech geplagt. Dabei könnte ihn sein Club aus Mannheim beim Saisonendspurt gut gebrauchen.

Sportliche Krise und Verletzungspech: Die Drittligasaison nach dem Corona-Restart wird für Waldhof Mannheim immer bitterer. Wie der "Mannheimer Morgen" berichtet, erlitt Leistungsträger Maurice Deville beim 3:2-Sieg gegen Großaspach am Samstag einen Muskelfaserriss in der Wade.

Deville hofft auf den Aufstieg Nationalspieler Maurice Deville macht die fußballfreie Zeit zu schaffen. Parallel träumt der 27-Jährige vom Aufstieg mit Mannheim in die 2. Bundesliga.

Der luxemburgische Fußball-Nationalspieler musste bereits in der 34.' ausgewechselt werden. Dabei hatte Deville nach einer Fußverletzung gerade erst sein Comeback gegeben. Da die Heilung bei Muskelfaserrissen in der Regel mehrere Wochen andauert, wird der 27-Jährige in dieser Spielzeit wohl nicht mehr auflaufen.

Dabei ist der Kampf um den Aufstieg aus der 3. Liga extrem spannend: Mannheim (54 Punkte) liegt aktuell auf Rang sieben und hat - bei vier verbleibenden Partien - vier Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Da diesen jedoch die nicht aufstiegsberechtigte Bayern-Reserve belegt, gilt es für den SV Waldhof, die Duisburger auf Rang vier abzufangen (57).

