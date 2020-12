Deville: "Bekam einige provokante Nachrichten"

Fußballprofi zu sein ist nicht immer einfach. Nationalspieler Maurice Deville gibt einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Maurice Deville war im entscheidenden Moment da: Am Sonntag köpfte der 28-Jährige im Derby gegen Kaiserslautern in der dritten deutschen Liga den viel umjubelten Ausgleich für Saarbrücken. Mit etwas Abstand blickt der Nationalspieler auf das 1:1-Unentschieden zurück und gibt einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Maurice Deville, welche Gefühle hatten Sie nach dem Unentschieden und Ihrem Tor?

Es war natürlich schön, dass ich wieder treffen konnte und dies ausgerechnet gegen einen ehemaligen Verein von mir ...