Ce que l’on a pensé, ce que vous en pensez

Deux erreurs individuelles qui jettent une ombre

Christophe NADIN Voici le bulletin des Luxembourgeois. De 1 pour un match éblouissant à 6 pour une prestation catastrophique. Interagissez avec nous! Votez!

Le 4-1-4-1 proposé par Luc Holtz a contrarié une équipe turque qui a profité de deux erreurs individuelles pour s’imposer. L’opposition luxembourgeoise s’est montrée à la hauteur de l’événement. Une prestation pleine de maturité. Il a manqué une petite étincelle offensive.



Anthony Moris: 3

Une claquette pour sortir une tête de Söyüncü (10e), une sortie dans les pieds de Dervisoglu (30e): tout se déroulait bien jusqu’au penalty de Çalhanoglu sur lequel il part du bon côté sans pouvoir l’arrêter. Sa double parade à la 51e minute est magnifique. Le gardien de l’Union Saint-Gilloise ne peut rien sur le deuxième but turc.

Marvin Martins: 5

Soirée difficile pour le latéral de l’Austria Vienne. Sa passe manquée en retrait coûte cher puisqu’elle est à la base du corner qui amène le but. Le vif Sinik est passé une fois dans son dos (43e). Sans conséquence. Du mieux en seconde période mais trop de lacunes techniques. Remplacé par Florian Bohnert (82e).

Maxime Chanot: 3

Le patron de la défense a calmé le jeu quand la Turquie a cherché à enflammer la rencontre. Il a trouvé le juste milieu en alternant jeu court et jeu un peu plus long. Encore une prestation de choix pour le New-Yorkais.





Nouvelle prestation de choix pour Maxime Chanot dans la charnière centrale. Foto: Stéphane Guillaume

Dirk Carlson: 4



Sa première montée en ligne a offert au Luxembourg sa première occasion sur une frappe du gauche à côté (19e). Déterminé dans ses interventions, il ne s’est pas départi de son calme dans la relance. Sa faute de pied (77e) à la base du seconde but turc vient ternir une bonne prestation.

Mica Pinto: 3

Le latéral du Sparta Rotterdam a fait preuve d’une grosse activité dans son couloir droit. Solide en défense comme lorsqu’il vient contrer Çalhanoglu (11e), il a tenté d’apporter son écot offensif mais la liaison avec Borges était moins fluide ce samedi.

Leandro Barreiro: 4

Sous la pression turque, il a commis un peu plus d’erreurs que d’habitude. Son attitude attentiste sur la passe de Moris provoque une faute sur Toköz. Sans conséquence. Au contraire de sa main alors qu’il tente de gêner Söyüncü dans un duel de la tête. Le penalty ne se contestait pas. Son travail de fourmi a par la suite gêné la progression turque.

Christopher Martins: 4

Son très bon début de campagne a trouvé un prolongement face à la Turquie. Sentinelle, il est souvent venu jouer les premiers relanceurs tout en s’offrant quelques percées bien senties avant d’être mis aux arrêts par une blessure qui l’a obligé à céder sa place à Michael Omosanya (62e).

Danel Sinani: 4

Seul en pointe au coup d’envoi, il a rapidement décroché pour participer à la construction du jeu. Sa feinte subtile sur un service de Chanot pour Olesen a offert au Luxembourg son premier corner (20e). Les Turcs ne lui ont guère laissé l’occasion de s’exprimer. Il est redescendu d’un cran lorsque Martins est sorti. Remplacé par Lars Gerson (82e).

Yvandro Borges: 4

Parfois un peu large au marquage en début de match, il s’est montré très adroit dans le jeu dans un petit périmètre. Remplacé par Vincent Thill (54e).





Hakan Calhanoglu tend la main à Gerson Rodrigues. Le match a été fair-play! Foto: Stéphane Guillaume

Gerson Rodrigues: 4

Plus le match est prestigieux et plus son envie de se montrer est grande. Reconverti en ailier droit, il a parfois permuté avec un certain bonheur dans son jeu court et ses remises mais beaucoup moins de réussite en zone de conclusion.

Mathias Olesen: 3

Sa volonté de jouer en un temps a forcément charrié quelques déchets. A nouveau intéressant dans les duels, il a dû quitter ses partenaires à la pause après s’être fait soigner à la fin du premier acte. Remplacé par Sébastien Thill (46e).

Sébastien Thill: 3

Malheureux dans ses premiers gestes, il a rapidement trouvé ses marques. Complément idéal de Danel Sinani, il lui a manqué un petit quelque chose pour être décisif dans les 20 derniers mètres.

Vincent Thill: 4

Il a failli être à la base du but gag de cette soirée européenne mais son intervention sur Kadioglu a été jugée fautive alors que le joueur turc avait propulsé le ballon dans son but. Souvent disponible, il a dû se contenter de jouer latéralement sans jamais placer son tir ou sa passe en profondeur.

Michael Omosanya: 5

Le contexte n’était sans doute pas le meilleur pour entrer en jeu. L’attaquant du Fola s’est montré hésitant et parfois peu précis. Sa perte de balle est à la base du deuxième but turc.

Florian Bohnert et Lars Gerson n’ont pas accumulé assez de temps de jeu pour être notés.

