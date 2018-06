Der amtierende Weltmeister Deutschland ist in Russland ausgeschieden. Das Team von Trainer Joachim Löw kassierte gegen Südkorea eine 0:2-Niederlage.

Deutschland scheidet aus

(dpa) - Aus und vorbei! Titelverteidiger Deutschland ist nach einer beschämenden Abschlussvorstellung bei der Weltmeisterschaft in Russland gestürzt. Der Schlafwagen-Fußball beim 0:2 (0:0) in Kasan gegen limitierte Südkoreaner wurde mit dem historischen Vorrunden-Aus bei einem WM-Turnier bestraft. Young-Gwon Kim (90. + 2.') und Heung-Min Son (90. + 6.') besiegelten die peinliche Niederlage mit ihren Treffern in der Nachspielzeit.



Weil Schweden parallel gegen Mexiko mit 3:0 gewann, hätte nicht einmal einen Nullnummer gereicht. Das behäbig agierende Team von Bundestrainer Joachim Löw fiel mit drei Punkten sogar noch hinter die Südkoreaner auf den letzten Platz der Gruppe F zurück. Schweden und Mexiko (je sechs Punkte) sind im Achtelfinale.

Vier Jahre nach dem Triumph von Rio ist nach nur zehn Turnier-Tagen das Unternehmen Titelverteidigung mit dem Tiefpunkt deutscher WM-Geschichte beendet. Schon am Donnerstag geht es zurück nach Deutschland, wo ab sofort heftige Debatten auch um die Zukunft von Weltmeistercoach Löw entbrennen dürften.