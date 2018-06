Deutschland darf dank eines herrlichen Treffers von Kroos in der Nachspielzeit weiter auf das Achtelfinale bei der WM hoffen. Schweden wurde mit 2:1 besiegt.

Deutschland ringt Schweden in der Nachspielzeit nieder

(sid) - Die historische Schmach ist vorerst abgewendet, der angeschlagene Titelverteidiger Deutschland hat bei der WM in Russland den vorzeitigen Totalschaden dank Kroos verhindert. Der Champions-League-Sieger von Real Madrid erzielte nach einer nervenaufreibenden Zitterpartie gegen Schweden in Unterzahl den erlösenden Siegtreffer zum schwer erkämpften 2:1 in der Nachspielzeit (90. + 5.').

Nach der Schlappe zum Auftakt gegen Mexiko und Tagen der Selbstzweifel kann der Weltmeister das Achtelfinale mit einem Sieg am Mittwoch gegen Südkorea aus eigener Kraft erreichen. Allerdings darf sich Deutschland trotz der Kehrtwende nach dem blamablen 0:1 gegen Mexiko zum WM-Auftakt auch nicht zu sicher fühlen - zumal Boateng fehlen wird. Der Abwehrchef sah in der 82.' wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

Sollte Schweden nach seinem Erfolg gegen Südkorea (1:0) auch gegen die zwei Mal siegreichen Lateinamerikaner gewinnen, sind drei Mannschaften punktgleich - das bedeutet: Deutschland braucht Tore, um sich gegen einen der Konkurrenten durchzusetzen.



Reus bricht den Bann



Gegen Schweden dauerte es bis zur 48.', ehe Reus mit seinem linken Knie den Bann brach und den ersten deutschen Treffer in Russland erzielte. Der Dortmunder war für Özil in die Mannschaft gerückt. Der Treffer setzte Kräfte frei, die Mannschaft stemmte sich gegen den Gau - Kroos ließ Löw mit seinem spektakulären direkten Freistoßtreffer aus spitzem Winkel aufatmen und Millionen Fans in der Heimat in Jubel ausbrechen. Die DFB-Elf hatte den Schock endgültig verdaut, der sie nach dem Gegentor durch Toivonen (32.') befallen hatte.