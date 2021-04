Die DFB-Elf kassiert die erste Niederlage in einer WM-Qualifikation seit fast 20 Jahren. Trainer Joachim ist in Erklärungsnot.

Deutschland lässt sich von Nordmazedonien überraschen

Die DFB-Elf kassiert die erste Niederlage in einer WM-Qualifikation seit fast 20 Jahren. Trainer Joachim ist in Erklärungsnot.

(dpa) - Joachim Löw verschwand so schnell wie möglich im Spielertunnel, Ersatzkapitän Ilkay Gündogan zog ein schonungsloses Fazit. „So eine Niederlage darf nicht passieren“, sagte Gündogan bei RTL. Bei der Länderspiel-Premiere gegen den krassen Außenseiter Nordmazedonien kassierte die zwar überlegene, aber wieder ineffiziente deutsche Fußball-Nationalmannschaft durch das 1:2 die erste Niederlage in einer WM-Qualifikation seit beinahe 20 Jahren. „Die Enttäuschung ist riesengroß“, konstatierte Löw.



Mit seinem letzten Neun-Punkte-Auftrag für die Katar-WM scheiterte der scheidende Bundestrainer am Mittwochabend in Duisburg krachend am Weltranglisten-65. und geht nach der nächsten historischen Niederlage mit einer schweren Hypothek in die heiße Vorbereitung für seinen letzten Titelanlauf im Sommer. „Wir haben im Spiel nach vorne viele Bälle verloren, die Defensive war insgesamt nicht stabil“, sagte Löw.

Werner vergibt Riesenchance

Routinier Goran Pandev mit seinem Tor in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Eljif Elmas (85.') machten die unliebsame Überraschung und den sensationellen Sieg des Außenseiters in Duisburg perfekt. „Meine Spieler sind Helden“, sagte Trainer Igor Angelovski und jubilierte: „Ich widme den Sieg meinen Kindern.“

Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Gündogans Foulelfmeter (63.') war wertlos. Zehn Minuten vor Schluss vergab der eingewechselte Timo Werner freistehend wenige Meter vor dem Tor die Riesenchance zum 2:1. „Den muss er normalerweise machen, keine Frage“, sagte auch Löw.

Statt mit dem wohligen Gefühl von drei Quali-Siegen Richtung EM zu gehen, ist Löw wie nach dem 0:6 in Spanien schon wieder in Erklärungsnot. In 76 Tagen geht es beim ersten EM-Ernstfall in München nicht gegen einen Außenseiter vom Balkan, sondern gegen Weltmeister Frankreich. Die Rufe nach einem Comeback von Thomas Müller und Mats Hummels werden ganz sicher noch lauter werden.