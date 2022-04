Bei der WM in Katar könnte es in der Gruppe E interessant werden. Die Gastgeber kennen derweil auch ihren Gegner im Eröffnungsspiel.

Fußball-Weltmeisterschaft

Deutschland in einer Gruppe mit Spanien

Bob HEMMEN Bei der WM in Katar könnte es in der Gruppe E interessant werden. Die Gastgeber kennen derweil auch ihren Gegner im Eröffnungsspiel.

Die WM-Gruppen stehen fest! Am Freitagabend fand in Doha die Auslosung für die Endrunde in Katar statt, die am 21. November beginnt und am 18. Dezember endet.



In der Gruppe E kommt es zum interessanten Duell zwischen Spanien und Deutschland, die zudem auf Japan und Costa Rica oder Neuseeland treffen werden.

Gastgeber Katar misst sich in der Gruppe A mit den Niederlanden, Senegal und Eröffnungsspielgegner Ecuador.

Titelverteidiger Frankreich mit Trainer Didier Deschamps, der mit der Trophäe nach Doha gereist war, bekommt es bei der Weltmeisterschaft mit Dänemark, Tunesien und einem noch unbekannten Gegner zu tun.

Die Auslosung Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England, Iran, USA, Wales/Schottland/Ukraine Gruppe C: Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen Gruppe D: Frankreich, Vereinigte Arabische Emirate/Australien/Peru, Dänemark, Tunesien Gruppe E: Spanien, Costa Rica/Neuseeland, Deutschland, Japan Gruppe F: Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien Gruppe G: Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea





