Bei der Frauenfußball-WM haben die Achtelfinals begonnen. Als erstes Team hat sich Deutschland für das Viertelfinale qualifiziert.

Deutschland erreicht das Viertelfinale

(sid) - Deutschland hat als erstes Team das WM-Viertelfinale im Frauenfußball erreicht. Der zweimalige Weltmeister gewann in der ersten K.-o.-Runde 3:0 gegen Nigeria. Kapitänin Popp (20.') in ihrem 100. Länderspiel, Däbritz per Foulelfmeter (27.') und Schüller (82.') trafen für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Im zweiten Achtelfinale treten am Samstagabend um 21 Uhr Norwegen und Australien an.