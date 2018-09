Deutschland wollte nach dem frühen Ausscheiden bei der WM wieder einen Schritt in die richtige Richtung machen. Mit einer kämpferischen Leistung wurde ein 0:0 gegen Frankreich erzielt.

Deutschland betreibt etwas Wiedergutmachung

(sid) - Leidenschaftlich, temperamentvoll – zum geglückten Neustart fehlte nur ein Tor: Die deutsche Nationalmannschaft hat Weltmeister Frankreich zum Auftakt in die neu geschaffene Nations League mit einer couragierten Vorstellung ein 0:0 abgetrotzt, 71 Tage nach der historischen WM-Blamage verbreitete das Team von Trainer Joachim Löw dabei phasenweise Aufbruchstimmung.



Der entthronte Weltmeister trat in München äußerst engagiert auf, eine mangelhafte Chancenverwertung in der Schlussphase und der starke französische Torwart Areola verhinderten aber einen Prestigeerfolg gegen die Equipe Tricolore. Damit wartet das deutsche Team seit 31 Jahren auf einen Heimsieg gegen Frankreich und feierte in den vergangenen zehn Länderspielen nur zwei Siege. Diese magere Bilanz soll am Sonntag in Sinsheim gegen Peru aufpoliert werden. Weltmeister Frankreich ist derweil seit zwölf Länderspielen ungeschlagen.



"Wir müssen das eigene Tor auf Teufel komm raus verteidigen. Daran müssen sich alle Spieler beteiligen", hatte Löw vor dem Spiel gefordert und betont: "Es liegt an uns, das Feuer zu entfachen." Letzteres gelang, das sehr wohlwollende Münchner Publikum stand voll hinter der DFB-Elf.



Überraschende Aufstellung



Dafür überraschte der 58-Jährige mit seiner Aufstellung im 4-1-4-1-System. Den Münchner Kimmich bot Löw statt als Rechtsverteidiger als Absicherung vor der Viererabwehrkette auf, im Gladbacher Ginter und Rüdiger vom FC Chelsea ließ der Trainer zwei gelernte Innen- als Außenverteidiger spielen.



Die Neulinge Havertz, Kehrer und Schulz saßen nur auf der Bank, dafür standen sieben Spieler in der Startelf, die beim peinlichen WM-Aus gegen Südkorea (0:2) begonnen hatten. Die auf Platz 15 der Weltrangliste abgestürzte DFB-Auswahl wurde von den Fans trotz des Desasters in Russland herzlich empfangen, zudem wurde jede gelungene Aktion in der Anfangsphase mit viel Beifall bedacht.

Zu einem Tor sollte es allerdings während der gesamten Spielzeit nicht reichen.