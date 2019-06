2 500 Athleten sind am Sonntagmorgen beim Ironman 70.3 in Remich am Start. Dabei feiert ein 37-jähriger ehemaliger Olympiaschwimmer seinen ersten Erfolg.

Deutscher Wojt gewinnt in Remich

(pg) - Beim Ironman 70.3 in Remich hat der Deutsche Lukasz Wojt am Sonntag die Favoriten überrascht und seinen ersten Sieg gefeiert.

Wojt, ein Olympiaschwimmer von Peking 2008, setzte sich souverän in 3.49'05" vor dem Niederländer Bas Diederen (auf 2'48") sowie Stenn Goetstouwer aus Belgien (auf 3'38") durch. Bei den Frauen holte sich Imogen Simmonds aus der Schweiz den ersten Platz.



Neuer Luxemburger Meister ist Claude Lucas, vor Dany Papi und Christian Weyland. Bei den Frauen verteidigte Sophie Margue ihren Titel vor Anja Dziadek und Danièle Flammang.