(jot) - Am Sonntag fand in Dortmund die Auslosung der Spiele im Viertelfinale im deutschen Pokal statt.



Der FC Bayern erwischte ein Glückslos und tritt auswärts beim einzig verbliebenen Drittligisten Paderborn an. Schalke 04 empfängt Wolfsburg, während Leverkusen auf Bremen trifft. Frankfurt und Mainz duellieren sich in einem Nachbarschaftsduell. Das Viertelfinale wird am 6. und 7. Februar ausgetragen.

Alle Begegnungen im Überblick

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05

Bayer Leverkusen - Werder Bremen

SC Paderborn - Bayern München

Schalke 04 - VfL Wolfsburg