(dpa) - Im stürmischen Kopenhagen hat Kimmich Joachim Löws junge deutsche Confed-Cup-Mannschaft vor einer Niederlage im ersten Härtetest bewahrt. Beim Kaltstart ins deutsche Fußball-Sommerexperiment kam das von Kapitän Draxler angeführte Nationalteam gegen Dänemark am Dienstagabend durch den späten und sehenswerten Treffer des Münchners in der 88.' zu einem 1:1 und verhinderte die drohende erste Saisonniederlage.

"Es gab mehr Plus als Minus. Es war eine gute Standortbestimmung", sagte Bundestrainer Löw. "Das Engagement war sehr gut von allen. Alle haben läuferisch alles abgerufen. Taktisch haben wir noch Zeit und können einiges einstudieren", analysierte der DFB-Chefcoach, der gleich ein halbes Dutzend Länderspiel-Neulinge einsetzte.



Trapp, Stindl und Wagner in der Startelf



Dänemarks Kapitän Eriksen (18.') sorgte vor 15 488 Zuschauern im Brondby-Stadion für die Führung der Gastgeber. Die Generalprobe vor dem Abflug zum Confederations-Cup nach Russland steht am Samstag gegen San Marino an, wenn in Nürnberg die nächsten drei Punkte auf dem Weg zur WM 2018 fix eingeplant sind.

Löw setzte in seiner rundum neu formierten und mit drei Debütanten versehenen Startelf zumindest auf die Erfahrung, die in seinem ungewöhnlichen Confed-Cup-Aufgebot vorhanden ist. Torwart Trapp sammelte mit Paris SG schon Erfahrung in der Champions League. Stindl (28 Jahre) und Wagner (29) sind die ältesten der sieben Neulinge im Kader für den WM-Testlauf.