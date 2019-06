In der EM-Qualifikation hat die deutsche Nationalmannschaft mit 8:0 gegen Estland gewonnen. Der Weltmeister von 2014 hatte das gesamte Spiel im Griff.

Deutsche Fußballer feiern Schützenfest

In der EM-Qualifikation hat die deutsche Nationalmannschaft mit 8:0 gegen Estland gewonnen. Der Weltmeister von 2014 hatte das gesamte Spiel im Griff.

(dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit einem Kantersieg in die Sommerpause verabschiedet. Die Elf von Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg gewann am Dienstag in Mainz ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Estland 8:0.

Luxemburg bietet der Ukraine die Stirn Die Fußballnationalelf unterliegt in der EM-Qualifikation knapp gegen den Tabellenführer und trauert einem nicht gegebenen Tor nach.

Die Doppeltorschützen Reus (10.', 37.') und Gnabry (17.', 63.') sowie Goretzka (20.'), Gündogan (26.', Foulelfmeter), Werner (79.') und Sané (88.') sorgten für den deutlichen Erfolg. Sorg vertrat erneut den nach einem Sportunfall verhinderten Joachim Löw. Das 8:0 vor 26 050 Zuschauern gegen die harmlosen Esten war der höchste deutsche Sieg seit November 2016. Damals gewann das Team ebenfalls mit 8:0 in San Marino.