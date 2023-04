Zum Abschluss der EM-Qualifikationskampagne ist die luxemburgische Nationalmannschaft gegen die favorisierten Portugiesen chancenlos.

Deutliche Niederlage der FLH-Auswahl

Yann DUARTE Zum Abschluss der EM-Qualifikationskampagne ist die luxemburgische Nationalmannschaft gegen die favorisierten Portugiesen chancenlos.

Nach dem couragierten Auftritt gegen Nordmazedonien am Mittwoch, verliert Luxemburg am Sonntagabend in der Qualifikation zur Handball-EM erwartungsgemäß gegen Portugal. Das Team von Interimscoach Maik Handschke war in Coimbra chancenlos und lag bereits zur Halbzeit mit 8:18 zurück. Am Ende verliert die FLH-Auswahl deutlich mit 18:36.

Während die Portugiesen die Qualifikationsgruppe damit mit sechs Siegen auf Platz eins vor Nordmazedonien und der Türkei abschließen, landen die Luxemburger punktlos auf dem letzten Tabellenplatz.





