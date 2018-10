Nach der 0:3-Auswärtsniederlage der Düdelinger in Sevilla gegen Betis sprachen Marc-André Kruska, einige Teamkollegen und Trainer Dino Toppmöller über das zweite Duell der Gruppenphase der Europa League.

"Deutlich härter als gegen Milan"

Bob HEMMEN Nach der 0:3-Auswärtsniederlage der Düdelinger in Sevilla gegen Betis sprachen Marc-André Kruska, einige Teamkollegen und Trainer Dino Toppmöller über das zweite Duell der Gruppenphase der Europa League.

Die Stimmung ist nicht schlecht. Obwohl F91 das zweite Gruppenspiel der Europa League in Sevilla mit 0:3 gegen Betis verloren hat, reisen Trainer Dino Toppmöller und seine Schützlinge zuversichtlich zurück nach Luxemburg. "Wir können zufrieden sein. Wir waren taktischen gut eingestellt und die Mannschaft hat eine starke Leistung gezeigt", sagt der Deutsche.

Großer Kampf, keine Punkte Mit einer starken Leistung hat F91 Düdelingen bei Betis Sevilla lange ein Unentschieden verteidigt. Der Favorit aus Spanien musste sich seinen am Ende deutlichen 3:0-Sieg hart erkämpfen.

Gegen die Spanier war es am Donnerstagabend schwer. "Es war deutlich härter als gegen Milan, weil Betis die ganze Zeit den Ball hatte und das Spiel kontrollierte", so Marc-André Kruska. Dennoch hätte F91 in Führung gehen können. "Uns fehlt das nötige Glück", meint Toppmöller.



Blick nach vorne



Edisson Jordanov hatte zu Beginn des Spiels selbst eine gute Chance, im zweiten Durchgang hoffte er bei einer Möglichkeit von Dominik Stolz auf das erste F91-Tor in der Europa League. "Ich habe gesehen, dass er sich den Ball etwas zu weit vorgelegt hat. Dann war es schwierig."

Die Leistung ins Sevilla motiviert die Düdelinger aber für die kommenden Aufgaben. Am 25. Oktober trifft F91 im Stade Josy Barthel auf Olympiakos. "Das wird auch schwer, doch wir werden versuchen, das Spiel zu gewinnen", erzählt Toppmöller.